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В Украину незаконно завезли Rolls-Royce 1976 года выпуска (ФОТО)

Rolls-Royce 1976 года
Фото: прессслужба БЭБ

В рамках расследования уголовного производства по контрабанде элитных автомобилей сотрудники Бюро экономической безопасности в Киевской области арестовали незаконно ввезенный легковой автомобиль Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 года выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным следствия, злоумышленники наладили нелегальную схему импорта транспортных средств.

Фото 2 — В Украину незаконно завезли Rolls-Royce 1976 года выпуска (ФОТО)

"Основанием для перемещения упомянутого автомобиля через государственную границу служил поддельный сертификат соответствия по индивидуальному утверждению колесного транспортного средства, что также подтверждается выводом экспертов", — отмечают в БЭБ.

Фото 3 — В Украину незаконно завезли Rolls-Royce 1976 года выпуска (ФОТО)

Отмечается, что постановлением Соломенского районного суда города Киева на изъятое транспортное средство наложен арест.

Напомним, на сегодняшний день титул самого дорогого автомобиля в мире принадлежит 2-местному родстеру от Rolls Royce — La Rose Noire Droptail. Его цена – более $30 млн.

Заметим, в прошлом году украинский автопарк пополнили почти   3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.

Самыми популярными брендами среди украинцев были BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover .

Автор:
Светлана Манько