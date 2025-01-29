В Украину незаконно завезли Rolls-Royce 1976 года выпуска (ФОТО)

В рамках расследования уголовного производства по контрабанде элитных автомобилей сотрудники Бюро экономической безопасности в Киевской области арестовали незаконно ввезенный легковой автомобиль Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 года выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным следствия, злоумышленники наладили нелегальную схему импорта транспортных средств.

"Основанием для перемещения упомянутого автомобиля через государственную границу служил поддельный сертификат соответствия по индивидуальному утверждению колесного транспортного средства, что также подтверждается выводом экспертов", — отмечают в БЭБ.

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Отмечается, что постановлением Соломенского районного суда города Киева на изъятое транспортное средство наложен арест.

Напомним, на сегодняшний день титул самого дорогого автомобиля в мире принадлежит 2-местному родстеру от Rolls Royce — La Rose Noire Droptail. Его цена – более $30 млн.

Заметим, в прошлом году украинский автопарк пополнили почти 3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.

Самыми популярными брендами среди украинцев были BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover .