В Україну незаконно завезли Rolls-Royce 1976 року випуску (ФОТО)

В рамках розслідування кримінального провадження стосовно контрабанди елітних автомобілів, співробітники Бюро економічної безпеки у Київській області заарештували незаконно ввезений легковий автомобіль Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року випуску.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, зловмисники налагодили нелегальну схему імпорту транспортних засобів.

"Підставою для переміщення згаданого автомобіля через державний кордон слугував підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, що також підтверджується висновком експертів", - зауважують у БЕБ.

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Зазначається, що наразі ухвалою Солом’янського районного суду міста Києва на вилучений транспортний засіб накладено арешт.

Нагадаємо, на сьогодні титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce - La Rose Noire Droptail. Його ціна - понад $30 млн.

Зауважимо, у минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році.

Найпопулярнішими брендами серед українців були BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.