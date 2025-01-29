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В Україну незаконно завезли Rolls-Royce 1976 року випуску (ФОТО)

Rolls-Royce 1976 року
Фото: пресслужба БЕБ

В рамках розслідування кримінального провадження стосовно контрабанди елітних автомобілів, співробітники Бюро економічної безпеки у Київській області заарештували незаконно ввезений легковий автомобіль Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року випуску.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, зловмисники налагодили нелегальну схему імпорту транспортних засобів.

Фото 2 — В Україну незаконно завезли Rolls-Royce 1976 року випуску (ФОТО)

"Підставою для переміщення згаданого автомобіля через державний кордон слугував підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, що також підтверджується висновком експертів", - зауважують у БЕБ.

Фото 3 — В Україну незаконно завезли Rolls-Royce 1976 року випуску (ФОТО)

Зазначається, що наразі ухвалою Солом’янського районного суду міста Києва на вилучений транспортний засіб накладено арешт.

Нагадаємо, на сьогодні титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce - La Rose Noire Droptail. Його ціна - понад $30 млн.

Зауважимо, у минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році. 

Найпопулярнішими брендами серед українців були BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.

Автор:
Світлана Манько