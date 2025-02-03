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В Минэкономики утвердили список авто, с которых в этом году нужно уплатить налоги

автомобиль, девушка
Владельцам авто класса "люкс" в 2025 году нужно уплатить налоги. Фото: freepik

Министерство экономики Украины утвердило перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению в 2025 году. Налог на роскошь составляет 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В список попали автомобили иностранного производства с объемом цилиндров двигателя от 2,9 до 6,7 литра и разным типом топлива. Год выпуска таких транспортных средств составляет до 5 лет.

В частности, речь идет о авто класса "люкс" таких марок: Aston Martin, Audi, Bentley, Lexus, BMW, HymerMercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, MercedesAMG, MercedesBenz, MercedesMaybach, Porshche, RollsRoyce, Toyota .

Расчет среднерыночной стоимости легковых автомобилей для целей налогообложения транспортным налогом производится в соответствии с пунктом 267.2 статьи 267 Налогового кодекса Украины по Методике определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, утвержденной постановлением Кабинета министров № 66 от 18 февраля 2016 года с изменениями.

Налог на люксовые авто

Размер налога будет составлять 25 тысяч гривен в год за каждое транспортное средство, отвечающее установленным критериям. Ставка будет фиксирована в течение всего года, независимо от использования автомобиля или его пробега. Если машине исполняется пять лет в течение календарного года, то сумма налога перечисляется пропорционально достижению этого срока.

Напомним, в Украину незаконно завезли Rolls-Royce 1976 года выпуска . По данным следователей БЭБ, злоумышленники наладили нелегальную схему импорта транспортных средств.

Автор:
Татьяна Ковальчук