В Мінекономіки затвердили перелік авто, з яких цьогоріч потрібно сплатити податки

Міністерство економіки України затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2025 році. Податок на розкіш становить 25 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

До списку потрапили автомобілі іноземного виробництва з об'ємом циліндрів двигуна від 2,9 до 6,7 літра та різним типом палива. Рік випуску таких транспортних засобів становить до 5 років.

Зокрема, йдеться про авто класу "люкс" таких марок: Aston Martin, Audi, Bentley, Lexus, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Як зазначається в повідомленні, розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України за Методикою визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, затвердженою постановою Кабінету міністрів № 66 від 18 лютого 2016 року зі змінами.

Податок на люксові авто

Розмір податку становитиме 25 тисяч гривень на рік за кожний транспортний засіб, який відповідає встановленим критеріям. Ставка буде фіксованою протягом усього року, незалежно від використання автомобіля чи його пробігу. Якщо машині виповнюється п’ять років протягом календарного року, сума податку перерахується пропорційно до досягнення цього терміну.

Нагадаємо, в Україну незаконно завезли Rolls-Royce 1976 року випуску. За даними слідчих БЕБ, зловмисники налагодили нелегальну схему імпорту транспортних засобів.