Українці сплатили рекордні 220 млн грн транспортного податку за елітні авто

У 2024 році власники дорогих автомобілів перерахували до місцевих бюджетів майже 220 млн грн транспортного податку. Найбільше коштів – 62,2 млн грн – надійшло від платників у Києві.

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Про це повідомляє ДПС.

Надходження від цього податку зросли на 37 % і склали на 59 млн грн більше, ніж у 2023-му. Збільшилася також і кількість власників авто, які сплатили податок:

2023 рік – 7 393 особи,

2024 рік – 10 217 осіб.

Переважну частину суми – 136,2 млн грн – сплатили фізичні особи (7 193 власники). Водночас понад 3 тис. юридичних осіб перерахували 83,5 млн грн.

Окрім Києва, найбільші суми податку надійшли від автовласників у таких регіонах:

Дніпропетровська область – 21,2 млн грн,

– 21,2 млн грн, Одеська область – 18,8 млн грн,

– 18,8 млн грн, Київська область – 17,2 млн грн.

Хто сплачує транспортний податок

Обов’язок сплачувати податок мають власники легкових авто не старше 5 років, якщо їх середньоринкова вартість перевищує встановлений поріг. У 2024 році він становить 2 662 500 грн, у 2025-му – 3 000 000 грн.

Ставка податку – 25 000 грн на рік за кожне авто.

Щорічно Міністерство економіки публікує список автомобілів, що підпадають під оподаткування. У 2024 році до нього увійшли 488 моделей від таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla та інших.

У 2025 році кількість моделей у списку скоротилася до 352.

Зазначається, що отримати повідомлення про податок юридичні особи можуть у своєму електронному кабінеті. Фізичним особам податкова служба надішле податкове повідомлення-рішення поштою або в електронному вигляді (за наявності відповідної заявки).

Нагадаємо, Міністерство економіки України затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2025 році. Податок на розкіш становить 25 тисяч гривень.

Зокрема, йдеться про авто класу "люкс" таких марок: Aston Martin, Audi, Bentley, Lexus, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.