Елітні автомобілі та нерухомість в Іспанії колишнього одеського військкома Борисова передадуть АРМА (ВІДЕО)

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління майно колишнього скандального начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова в Іспанії. Суд вже наклав арешт на елітний будинок та офісне приміщення.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, вказані активи були розшукані за запитом органів досудового розслідування. Після цього АРМА отримало рішення Печерського районного суду міста Києва про арешт нерухомості в місті Марбелья (Королівство Іспанія).

Як зауважила Дума, вже проведено комплекс заходів щодо легалізації рішення українського суду в Королівстві Іспанія.

Зокрема, в управління АРМА передано майно, що знаходиться на території Іспанії, серед якого декілька елітних автомобілів та нерухомість:

будинок площею 857 кв. м (орієнтована вартість 4 млн євро);

офісне приміщення площею 223,9 кв. м (орієнтована вартість 510 тис. євро).

За інформацією органу досудового розслідування, все це дороговартісне майно було придбане під час повномасштабної війни та оформлене на близьких родичів екскерівника Одеського ТЦК.

"Відтак, відносно цього арештованого майнового комплексу винесено рішення суду першої інстанції міста Марбелья, яким заборонено власнику розпоряджатися, відчужувати, передавати або здійснювати будь-який інший тип обтяження цього майна. Обмеження ухвалено іноземним судом в рамках надання міжнародно-правової допомоги від Офісу Генерального прокурора", - підкреслила Дума.

Вона додала, що наразі АРМА очікує початку процедури легалізації вказаного рішення. Після отримання агентством легалізованого рішення судом міста Марбелья, АРМА здійснить заходи, спрямовані на ефективне управління арештованим майном ексочільника Одеського ТЦК для його використання в інтересах держави.

Відео, який вигляд має розкішна вілла зсередини, можна побачити на YouTube-каналі агентства нерухомості Drumelia.

Справа проти Борисова: що відомо

Про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби Борисову повідомили 22 липня 2023 року. Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Представники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу генпрокурора затримали Борисова, якого підозрюють в незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби, 24 липня.

Печерський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід Борисову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

25 грудня 2024 року працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн гривень.