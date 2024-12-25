Працівники ДБР знову затримали у Києві колишнього одеського військкома

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що бюро отримало інформацію, що після виходу з ізолятора Борисов планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 25 грудня. Йому повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) КК України.

За даними слідства, Борисов організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тис. 480 грн за період квітень-червень 2022 року.

Суд передав в управління АРМА майно, яке належало членам родини Борисова

Також повідомляється, що ДБР розслідує кримінальне провадження за підозрою колишнього військкома у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 209 КК України — організація легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

У межах цього кримінального провадження, за матеріалами ДБР, суд передав в управління АРМА будинок площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 млн євро на іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала, відповідно, матері та дружині колишнього військкома.

Також суд передав АРМА автомобілі Mercedes-Benz EQV вартістю 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser 200 за вартістю 3 млн грн. Ними володіли дружина, матір і теща колишнього військкома.

Нагадаємо, в попередній раз ДБР затримало Борисова 28 травня у Києві після внесення за нього застави у розмірі 12 млн грн. Тоді в бюро також надійшла інформація, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Справа проти Борисова: що відомо

Про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби Борисову повідомили 22 липня 2023 року. Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Представники ДБР спільно з прокурорами Офісу генпрокурора затримали Борисова, якого підозрюють в незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби, 24 липня.

Печерський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід Борисову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

ДБР раніше скерувало до суду два обвинувальні акти щодо колишнього військкома, а саме:

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України – набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів вартістю 142 927 001 грн, що більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 КК України – нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 409 КК України – ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України – використання завідомо підробленого документа.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Офіс Генерального прокурора.