Сотрудники ГБР снова задержали в Киеве бывшего одесского военкома

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что бюро получило информацию, что после выхода из изолятора Борисов планировал скрываться от следствия, в том числе уехать за границу.

Сотрудники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве сегодня, 25 декабря. Ему поставлено в известность о подозрении в совершении новых уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация составления и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа) УК Украины.

По данным следствия, Борисов организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не во время выполнения служебных обязанностей, как связанной с защитой Родины. На основании ложного решения служебной проверки и согласно заключению МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 тыс. 480 грн за период апрель-июнь 2022 года.

Суд передал в управление АРМА имущество, принадлежавшее членам семьи Борисова

Также сообщается, что ГБР расследует уголовное производство по подозрению бывшего военкома в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 и частью 3 статьи 209 УК Украины – организация легализации средств, полученных преступным путем.

В рамках этого уголовного производства, по материалам ГБР, суд передал в управление АРМА здание площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 млн евро на испанском курорте Марбелья. Недвижимость принадлежала, соответственно, матери и жене бывшего военкома.

Также суд передал АРМА автомобили Mercedes-Benz EQV стоимостью 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 млн грн и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 млн грн. Ими владели жена, мать и теща бывшего военкома.

Напомним, в предыдущий раз ГБР задержало Борисова 28 мая в Киеве после внесения за него залога в размере 12 млн грн.

Дело против Борисова: что известно

О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы Борисову сообщили 22 июля 2023 года. Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Представители ГБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы, 24 июля.

Печерский районный суд Киева 25 июля избрал меру пресечения Борисову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.

ГБР ранее направило в суд два обвинительных акта в отношении бывшего военкома, а именно:

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 УК Украины – приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов стоимостью 142 927 001 грн, что более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 УК Украины – неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 409 УК Украины – уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 358 УК Украины – использование заведомо подложного документа.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона и Офис Генерального прокурора.