ГБР повторно задержало эксначальника Одесского ТЦК Борисова

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что бюро получило информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности, уехать за границу.

Сотрудники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве сегодня, 28 мая. Ему сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины).

Задержание Борисова. Фото: Пресс-служба ГБР Задержание Борисова. Фото: Пресс-служба ГБР Задержание Борисова. Фото: Пресс-служба ГБР

Дело против Борисова: что известно

О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы Борисову сообщили 22 июля 2023 года. Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Представители ГБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы, 24 июля.

Печерский районный суд Киева 25 июля избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.

Бывшему военкому уже было сообщено о подозрениях:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенной в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона и Офис Генерального прокурора.

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Проверки военкомов: скандалы с ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить всех военнослужащих в Украине в июне 2023 года.

Это произошло после того, как СМИ сообщили, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимость и автомобили на миллионы долларов.

На Ставке верховного главнокомандующего Зеленский поручил уволить Борисова. А позже, на фоне еще ряда скандалов с руководителями ТЦК, было принято решение об увольнении всех областных военкомов.

Вскоре после решения о проверке тогдашний первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что ею будут заниматься представители НАПК, ГБР, СБУ, Нацполиция и ВСУ.

В конце июля стало известно, что НАПК начало 102 мониторинга образа жизни военнослужащих. В базу на такие проверки было внесено 1800 руководителей и заместителей руководителей Территориальных центров комплектования.