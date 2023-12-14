В Испании арестовали элитную недвижимость бывшего военкома Борисова (ФОТО)

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с местной полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы Евгения Борисова.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Там напоминают, что против бывшего военкома возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения.

"В ходе расследования, помимо прочего, установлено, что он приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания", – подчеркнули в ГБР.

В частности, в декабре 2022 Борисов организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.

Также, в феврале 2023 г. он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

"13 декабря 2023 года на основании посланного Государственным бюро расследований запроса о международной правовой помощи Национальной Полицией Королевства Испания при участии работников Главного следственного управления ГБР проведены обыски в приобретенной родственниками военкомата и офисном помещении", - отметили в ГБР.

В ходе обысков изъяты документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами семьи Борисова.

На основании собранных доказательств и запроса ГБР компетентным органом Королевства Испания были арестованы вилла и офисное помещение.

"В ходе досудебного расследования ГБР собрало огромный собственный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также будут исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения на188 млн грн", - подчеркнули в ГБР.

Бывшего военкома подозревают:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в организации легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209);

в превышении служебных полномочий и предоставление незаконных указаний подчиненным сотрудникам о необходимости положительного решения вопроса об избегании от призыва в ряды Вооруженных Сил Украины определенным им лицам за денежное вознаграждение;

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

По материалам расследования ГБР суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета эксначальника Одесского областного ТЦК и СП и членов его семьи.

Среди ранее арестованного имущества:

земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области;

два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м;

домовладение в Одессе площадью 78,5 га;

две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе;

автомобиль Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 2021;

автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска;

автомобиль Audi A6 1999 года выпуска и прочее.

Что известно о деле скандального экс-военкома Борисова

О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы Борисову сообщили 22 июля. Его семья за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Представители ГБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы, 24 июля.

Печерский районный суд Киева 25 июля избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.