Необоснованные активы на 255 млн грн. В НАПК отчитались о проверках военкомов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило у военкомов необоснованные активы более чем на 255 миллионов гривен. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что эта сумма обнаружена только за последние полгода у военкомов, материалы дел по которым переданы в соответствующие органы.

Проверки военкомов: скандалы с ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить всех военкомов в Украине в июне 2023 года.

Это произошло после того, как СМИ сообщили, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимость и автомобили на миллионы долларов.

На Ставке верховного главнокомандующего Зеленский поручил уволить Борисова. А позже, на фоне еще ряда скандалов с руководителями ТЦК, было принято решение об увольнении всех областных военкомов.

Вскоре после решения о проверке тогдашний первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что ею будут заниматься представители НАПК, ГБР, СБУ, Нацполиция и ВСУ.

В конце июля стало известно, что НАПК начало 102 мониторинга образа жизни военнослужащих. В базу на такие проверки было внесено 1800 руководителей и заместителей руководителей Территориальных центров комплектования.

А в августе глава НАПК Александр Новиков сказал, что проверки военкомов планируется завершить к концу квартала (т.е. к концу сентября).