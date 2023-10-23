Необґрунтовані активи на 255 млн грн. У НАЗК відзвітували про перевірки військкомів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у військкомів необґрунтовані активи на понад 255 мільйонів гривень. Про це 23 жовтня повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що цю суму виявлено лише за останні пів року у військкомів, матеріали справ стосовно яких передано до відповідних органів.

Перевірки військкомів: скандали з ТЦК

Президент України Володимир Зеленський дав доручення перевірити всіх військкомів в Україні в червні 2023 року.

Це сталося після того, як ЗМІ повідомили, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автівки на мільйони доларів.

На Ставці верховного гловнокомандувача Зеленський доручив звільнити Борисова. А пізніше, на тлі ще низки скандалів із керівниками ТЦК, було ухвалено рішення про звільнення всіх обласних військкомів.

Незабаром після рішення про перевірку тодішній перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк заявив, що нею займатимуться представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ.

Наприкінці липня стало відомо, що НАЗК розпочало 102 моніторинги способу життя військкомів. Загалом у базу на такі перевірки було внесено 1800 керівників та заступників керівників Територіальних центрів комплектування.

А в серпні голова НАЗК Олександр Новіков сказав, що перевірки військкомів поанується завершити до кінця кварталу (тобто до кінця вересня).