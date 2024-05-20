ГБР завершило следствие по делу о взятке от Гринкевича в $500 тысяч

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича по делу о попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов должностному лицу ГБР.

Как говорится в сообщении бюро, целью дачи взятки был возврат арестованного имущества и закрытие уголовного производства против компаний предпринимателя, являющихся одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

По данным следствия, Гринкевич узнал об открытии дела о махинациях с закупками одежды и белья для Вооруженных сил Украины в 2023 году. Чтобы избежать ответственности, он и решил подкупить одного из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Получив предложение неправомерной выгоды, чиновник немедленно доложил об этом своему руководству, в результате чего предприниматель был задержан правоохранителями при передаче сумки с наличными в ресторане.

В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего оно будет передано в суд.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что завершено досудебное расследование в отношении гражданина по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет с возможной конфискацией имущества.

Суть дела Гринкевича

Компании львовского предпринимателя Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен для Минобороны.

Однако было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных Минобороны.

При этом правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов, а минимум по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств.

По оценкам ГБР, заказ товаров у компаний Гринкевича привел к ущербу государству в размере 1,2 миллиарда гривен и, соответственно, срыву поставок.

Пятерым сообщникам бюро 17 января сообщило о подозрении в создании и участии в преступной организации и в мошенничестве в условиях военного положения и в особо крупных размерах (часть 5 статьи 190, части 1 и 2 статьи 255 Уголовного кодекса).

Однако еще до этого, 29 декабря, правоохранители задержали Гринкевича при попытке дать 500 тысяч долларов чиновнику ГБР. За эти средства чиновник должен был поспособствовать возвращению имущества, изъятого в рамках вышеуказанного дела, о котором узнал бизнесмен.

В начале января Минобороны решило расторгнуть все договоры с компаниями, связанными с Гринкевичем. 11 января стало известно, что суд наложил арест на недвижимое имущество и авто премиум-класса, находящиеся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний.

После объявления подозрения суд арестовал Гринкевича с возможностью выхода под залог в 429 миллионов гривен, а трем его сообщникам избрал аналогичную меру пресечения с залогами в 500 миллионов для каждого.

22 января был задержан и впоследствии арестован с тем же размером залога пятый участник организации – сына Гринкевича Роман, который пытался бежать из Украины.