ВАКС не стал арестовывать Микитася по делу о хищении денег на строительство военных складов

Высший антикоррупционный суд 6 ноября избрал для бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о хищении 307 миллионов гривен Министерства обороны.

Как передает Центр противодействия коррупции, решение принял следственный судья Олег Ткаченко. Прокурор же Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд взять экс-нардепа под стражу с альтернативой залогом в 134 миллиона гривен.

Дело против Микитася об украденных деньгах Минобороны

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро 25 октября, кроме Микитася, сообщило о подозрении в завладении средствами Минобороны на 307 миллионов гривен бывшему первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорю Колеснику и еще четырем лицам, в частности директору ООО "Северо-украинский строительный альянс" Александру Дорошу.

По данным следствия, в 2018 году Минобороны заключило с подконтрольными тогдашнему нардепу компаниями контракты на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов ВСУ на общую сумму около 3 миллиардов гривен.

В частности, в ноябре-декабре 2018 одной из компаний были перечислены указанные 307 миллионов. Однако строительство объекта фактически так и не началось, а выделенные средства были выведены на счета других подконтрольных компаний.

Известно, что подконтрольный Микитасю "Северо-украинский строительный альянс" должен был построить новые арсеналы в селе Цветоха Улашаневской общины Хмельницкой области и селе Богдановка Суботцевской общины Кировоградской области. Впрочем, по какому именно объекту ведется дело, не уточнялось. Кроме того, известно, что другой подконтрольной Микитасю компании "Укрбудмонтаж" были заказаны новые военные склады в Калиновке Винницкой области.

Отметим, что о расследовании НАБУ о хищении Микитасем денег, выделенных государством на строительство трех военных складов, СМИ сообщали еще более года назад – в июне 2022 года.

Действия фигурантов квалифицированы по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Кроме этого, напомним, что Микитась является фигурантом еще ряда дел, в частности о взятке мэру Днепра Борису Филатову, о завладении 81 миллионом гривен при замене объекта строительства жилья для Национальной гвардии, о взятке за недостоверную экспертизу стоимости этого же жилья, а также о похищении в Киеве юриста и вымогательстве у него денег.

Экс-нардеп уже неоднократно оказывался под арестом, а в последний раз находился под стражей с 18 октября 2022 года – по делу о взятке Филатову. Однако в июле его выпустили из следственного изолятора после внесения залога в 20 миллионов гривен.