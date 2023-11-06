ВАКС не став заарештовувати Микитася у справі про розкрадання грошей на будівництво військових складів

Вищий антикорупційний суд 6 листопада обрав для колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в справі про розкрадання 307 мільйонів гривен Міністерства оборони.

Як передає "Центр протидії корупції", рішення ухвалив слідчий суддя Олег Ткаченко. Натомість прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 мільйона гривень.

Справа проти Микитася про вкрадені гроші Міноборони

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро 25 жовтня, окрім Микитася, повідомило про підозру у заволодінні коштами Міноборони на 307 мільйонів гривень колишньому першому заступнику начальника Генерального штаба Збройних сил України Ігорю Колеснику та ще чотирьом особам, зокрема директору ТОВ "Північно-український будівельний альянс" Олександру Дорошу.

За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало з підконтрольними тодішньому нардепу компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів ЗСУ на загальну суму приблизно 3 мільярда гривень.

Зокрема, в листопаді-грудні 2018 року одній з компаній було перераховано зазначені 307 мільйонів. Однак будівництво об’єкта фактично так і не розпочалося, а виділені кошти були виведені на рахунки інших підконтрольних компаній.

Відомо, що підконтрольний Микитасю "Північно-український будівельний альянс" мав побудувати нові арсенали в селі Цвітоха Улашанівської громади Хмельницької області та селі Богданівка Суботцівської громади Кіровоградської області. Втім, якого саме об'єкту стосується справа, не уточнювалося. Окрім цього, відомо, що іншій підконтрольній Микитасю компанії "Укрбудмонтаж" було замовлено нові військові склади у Калинівці Вінницької області.

Зазначимо, що про розслідування НАБУ про розкрадання Микитасем грошей, виділених державою на будівництво трьох військових складів, ЗМІ повідомляли ще більше року тому - в червні 2022 року.

Дії фігурантів кваліфіковано за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Окрім цього, нагадаємо, що Микитась є фігурантом ще низки справ, зокрема про хабар меру Дніпра Борису Філатову, про заволодіння 81 мільйоном гривень при заміні об'єкту будівництва житла для Національної гвардії, про хабар за недостовірну експертизу вартості цього житла, а також про викрадення у Києві юриста та вимагання з нього грошей.

Екснардеп вже неодноразово опинявся під арештом, а востаннє перебував під вартою з 18 жовтня 2022 року - у справі про хабар Філатову. Однак у липні його випустили зі слідчого ізолятору після внесення застави у 20 мільйонів гривень.