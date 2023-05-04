Фінансову компанію, що працювала з Микитасем, зобов’язали повернути 3,7 млрд грн вкладників “Укрбуду”

ТОВ “Фінансова компанія “Житло-Капітал”, яка є управителем фондів фінансування будівництва об'єктів корпорації “Укрбуд”, має повернути на рахунки в українських банках понад 3,7 млрд грн. Відповідне розпорядження №49-ДУМ видане 14 квітня 2023 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до законодавства, компанії, які займаються професійною діяльністю з управління майном для фінансування об'єктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю, мають зберігати кошти оперативного резерву, сформованого за рахунок залучених в управління коштів, на банківських рахунках.

У розпорядженні йдеться, що ТОВ “ФК “Житло-Капітал”, є яка є управителем фондів фінансування будівництва об'єктів корпорації “Укрбуд”, передала кошти свого оперативного резерву до ТОВ “Каса народної допомоги”, яка є небанківською установою. Відповідно, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вимагає від “Житло-Капітал” “розміщення всіх коштів оперативного резерву фондів фінансування будівництва у сумі 3,7 млрд грн на вкладних рахунках у банках”.

За даними українських журналістів, ТОВ "Каса народної допомоги" пов’язане з власником компанії “Укрбуд” Максимом Микитасем. У 2016 році дане ТОВ кредитував покупку житла в "Укрбуд". За даними журналістів “Економічної правди”, на той час Максим Микитась вивів близько 1,5 млрд гривень.

Як повідомлялось раніше, Максим Микитась є обвинуваченими у корупційній схемі з квартирами для Національної гвардії України на понад 81 млн грн. Згодом Максиму Микитасю також повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні.

Наприкінці 2022 року Микитася викрили у спробі підкупу за 22 мільйони євро мера Дніпра.