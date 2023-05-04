Финансовую компанию, работавшую с Микитасем, обязали вернуть 3,7 млрд грн вкладчиков "Укрстроя"

ООО "Финансовая компания "Жилье-Капитал", которая является управителем фондов финансирования строительства объектов корпорации "Укрбуд", должна вернуть на счета в украинских банках более 3,7 млрд грн. Соответствующее распоряжение №49-ДУМ выдано 14 апреля 2023 года Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно законодательству, компании, занимающиеся профессиональной деятельностью по управлению имуществом для финансирования объектов строительства или совершения сделок с недвижимостью, должны хранить средства оперативного резерва, сформированного за счет привлеченных в управление средств, на банковских счетах.

В распоряжении говорится, что ООО “ФК “Жилье-Капитал”, которая является управителем фондов финансирования строительства объектов корпорации "Укрбуд", передала средства своего оперативного резерва в ООО “Касса народной помощи”, которая является небанковским учреждением. Соответственно, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку требует от "Жилье-Капитал" "размещения всех средств оперативного резерва фондов финансирования строительства в сумме 3,7 млрд грн на вкладных счетах в банках".

По данным украинских журналистов, ООО "Касса народной помощи" связано с владельцем компании "Укрбуд" Максимом Микитасем. В 2016 году данное ООО кредитовало покупку жилья в "Укрстрой". По данным журналистов "Экономической правды", в то время Максим Микитась вывел около 1,5 млрд гривен.

Как сообщалось ранее, Максим Микитась является обвиняемым в коррупционной схеме с квартирами для Национальной гвардии Украины на более 81 млн грн. Впоследствии Максиму Микитасю также сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве.

В конце 2022 года Микитася разоблачили на попытке подкупа за 22 миллиона евро мэра Днепра.