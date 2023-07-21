Микитася випустили з СІЗО та дозволили поїхати у прикордонний з ЄС регіон - ЦПК

Колишній депутат Верховної Ради та екскерівник корпорації "Укрбуд" Максим Микитась вийшов з-під варти у слідчому ізоляторі після внесення застави в сумі 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

Інформація громадської організації, як зазначається, фактично підтвердилася на засіданні Вищого антикорупційного суду, на яке Микитась прийшов особисто і без конвою. За даними ЦПК, Микитась вийшов на свободу ще декілька днів тому: гроші було внесено ще на минулих вихідних. Хто саме вніс заставу, наразі невідомо.

Нагадаємо, що 11 липня ВАКС продовжив Микитасю строк тримання під вартою до 8 вересня, але вже вкотре зменшив суму застави - цього разу вдвічі з 40 до 20 мільйонів гривень.

Екснардеп перебував під арештом з 18 жовтня у справі про пропозицію хабаря меру Дніпра Борису Філатову за укладення поза конкурсом контракту на роботи з будівництва метрополітену, який, за даними слідства, мав складати 10% вартості проекту, що становило 22 мільйона євро. Микитася, нагадаємо, "здав" Національному антикорупційному бюро сам Філатов.

На засіданні ж у п'ятницю Микитась попросив суддів дозволити йому з 2 по 7 серпня поїхати в Івано-Франківську та Львівську область за сімейними обставинами. Проти цього не заперечував прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратура, але тільки в тому разі, якщо поїздка не перешкодить судовому розгляду справи. В результаті судді дозволили фігуранту залишити Київ на шість днів.

Наступне засідання у цій справі призначене на 4 серпня. Обвинувачений обіцяв взяти участь у засіданні через відеозв'язок, а 7 серпня вже прибути на засідання в приміщення суду.