Микитася выпустили из СИЗО и разрешили поехать в приграничный с ЕС регион – ЦПК

Бывший депутат Верховной Рады и экс-руководитель корпорации "Укрбуд" Максим Микитась вышел из-под стражи в следственном изоляторе после внесения залога в сумме 20 миллионов гривен. Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Информация общественной организации, как отмечается, фактически подтвердилась на заседании Высшего антикоррупционного суда, на которое Микитась пришел лично и без конвоя. По данным ЦПК, Микитась вышел на свободу еще несколько дней назад: деньги были внесены еще в минувшие выходные. Кто именно внес залог, пока неизвестно.

Напомним, что 11 июля ВАКС продлил Микитасю срок содержания под стражей до 8 сентября, однако в очередной раз уменьшил сумму залога - на этот раз вдвое с 40 до 20 миллионов гривен.

Экс-нардеп находился под арестом с 18 октября по делу о предложении взятки мэру Днепра Борису Филатову за заключение вне конкурса контракта на работы по строительству метрополитена, которая, по данным следствия, должна была составлять 10% стоимости проекта, а именно 22 миллиона евро. Микитася, напомним, "сдал" Национальному антикоррупционному бюро сам Филатов.

На заседании же в пятницу Микитась попросил судей разрешить ему со 2 по 7 августа уехать в Ивано-Франковскую и Львовскую области по семейным обстоятельствам. Против этого не возражал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но только в том случае, если поездка не помешает судебному рассмотрению дела. В результате судьи разрешили фигуранту покинуть Киев на шесть дней.

Следующее заседание по этому делу назначено на 4 августа. Обвиняемый пообещал принять участие в заседании по видеосвязи, а 7 августа уже прибыть на заседание в помещение суда.