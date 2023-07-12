Микитасю продлили арест по делу о взятке Филатову

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда на заседании 11 июля решила в очередной раз продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего депутата Верховной Рады, бывшего руководителя корпорации "Укрбуд" Максима Микитася до 8 сентября.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. При этом залог, при внесении которого фигурант может выйти на свободу, в очередной раз уменьшили - до 20 миллионов гривен.

Изначально, напомним, эта сумма составила 260 миллионов, но по рассмотрению апелляции была уменьшена до 100 миллионов. В феврале залог был уменьшен до 85 миллионов гривен, в марте – до 80 миллионов, а в мае – сразу вдвое до 40 миллионов.

Как передает "Центр противодействия коррупции", отслеживавший ход нынешнего заседания суда, Микитась жаловался на плохие условия в следственном изоляторе, а его адвокат предоставила более 30 благодарностей и различных знаков отличия, которые, по мнению стороны защиты, положительно характеризуют обвиняемого.

Также защита говорила о том, что у дочерей Микитася скоро день рождения и смена ареста на другую меру пресечения могла бы стать подарком. Кроме того, отмечалось, что обвиняемый якобы не может внести залог в размере 40 миллионов гривен, так как значительную часть состояния якобы раздал на благотворительность.

В подтверждение этому экс-нардеп даже предоставил фото ремонта родной школы, якобы сделанного за его счет. Также Микитась заявлял, что активно финансово поддерживает Вооруженные силы Украины.

Защита говорила и о том, что не позволяет обвиняемому находиться под стражей и состояние его здоровья. В суд даже пригласили врача, который должен был предоставить соответствующие объяснения, но в этой части заседание было закрытым.

Напомним, что речь идет лишь об одном из нескольких дел против Микитася: в нем его обвиняют в попытке дать в октябре 2022 года взятку мэру Днепра Борису Филатову за заключение вне конкурса с подконтрольными компаниями контракта по строительству метрополитена. Взятка предполагалась виде "отката" в 10% стоимости проекта, что составляло 22 миллиона евро.

Микитася оперативно разоблачили и сообщили ему о подозрении. Материалы дела были открыты для ознакомления стороне защиты подозреваемого 9 декабря, а уже 18 января переданы в суд.