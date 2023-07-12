Микитасю продовжили арешт у справі про хабар Філатову

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду на засіданні 11 липня вирішила вчергове продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього депутата Верховної Ради, колишньонр керівника корпорації "Укрбуд" Максима Микитася до 8 вересня.

Таким чином, суд частково задовільнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. При цьому заставу, при внесенні якої фігурант може вийти на волю, вчергове зменшили - до 20 мільйонів гривень.

Спершу, нагадаємо, ця сума становила 260 мільйонів, але за розглядом апеляції була зменшена до 100 мільйонів. В лютому заставу було зменшено до 85 мільйонів гривень, у березні - до 80 мільйонів, а в травні - відразу вдвічі до 40 мільйонів.

Як передає "Центр протидії корупції", що відстежував хід нинішнього засідання суду, Микитась скаржився на погані умови у слідчому ізоляторі, а його адвокат надала понад 30 подяк і різних відзнак, які, на думку сторони захисту, позитивно характеризують обвинуваченого.

Також захист говорив про те, що в доньок Микитася скоро день народження і зміна варти на інший запобіжний захід могла би стати подарунком. Крім того, наголошувалося на тому, що обвинувачений нібито не може внести заставу в розмірі 40 мільйонів гривень, бо значну частину статків нібито роздав на благодійність.

На підтвердження цього екснардеп навіть надав фото ремонту рідної школи, який нібито зробив за власний рахунок. Також Микитась заявляв, що активно фінансово підтримує Збройні сили України.

Захист говорив і про те, що не довзовляє обвинуваченому перебувати під вартою і стан його здоров'я. До суду навіть запросили лікаря, який мав надати відповідні пояснення, але у цій частині засідання було закритим.

Нагадаємо, що мова йде про лише одну з декількох справ проти Микитася: у ній його обвинувачують у спробі надати у жовтні 2022 року хабар меру Дніпра Борису Філатову за укладення поза конкурсом з підконтрольними компаніями контракту з будівництва метрополітену. Хабар мав бути у вигляді "відкату" в 10% вартості проекту, що становило 22 мільйона євро.

Микитася оперативно викрили й повідомили про підозру. Матеріали справи було відкритодля ознайомлення стороні захисту підозрюваного 9 грудня, а 18 січня вже передано до суду.