Генеральний прокурор підписав Дмитру Федотенкову підозру в організації рейдерства "Укрбуду" — ЗМІ

Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура України спрямували колишньому співвласнику мережі ресторанів "Tarantino" Дмитру Федотенкову підозру в організації рейдерства "Укрбуду". Останній переховується у Відні. Про це повідомляють “Українські Новини”.

Дмитро Федотенков підозрюється "в організації протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, що заподіяло велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України. Отже, як повідомляє видання, в результаті здійснення вказаних злочинних дій за попередньою змовою з встановленими слідством особами двічі організував протиправне заволодіння часткою у 100% в ТОВ "Укрбуд девелопмент", що заподіяли компанії збитки в особливо великих розмірах".

На це вже є реакція власника "Укрбуду" Максима Микитася: "Тепер Федотенкова Дмитра Валерійовича чекає міжнародний розшук та "тріумфальне" повернення додому. Нагадаю напередодні війни Федотенков, попереджений своїми кураторами з РФ, виїхав до Відня. Згодом влітку 2022 року Національна поліція України провела обшуки у нього та пов'язаних з ним структур, в результаті яких виявлені звіти щодо фінансування агресії РФ. Далі в вересні 2022 року ДБР провів у нього та його структур обшуки за справою рейдерства Укрбуду, результатом чого стало підозри 14 учасникам злочинного угрупування, в тому числі Майбороді! Тепер нарешті незважаючи на перепони, постійні погрози та бруд – справа дійшла і до Федотенкова!".

Екснардеп звернувся до інвесторів "Укрбуду": "Друзі, цей крок є проміжним, але дуже важливим в нашій стратегії повернення активів Укрбуду за ради добудови об'єктів Укрбуду та передачі квартир інвесторам! Ще раз нагадаю – ми не потребуємо бюджетних коштів чи допомоги КМДА для добудови квартир – лише просимо в законний спосіб повернути наші – укрбудівські активи – цього більш ніж достатньо!".

Також він анонсував нові проблеми в рейдерів: "Шановні" злочинці – може хтось думає що майно Укрбуду йому з неба впало, може що пролізе та не зачепить, а може хтось відверто вважає досі, що він заслужив на це майно – повертайте все… Далі анонсую позов до Королівського суду м. Лондон з попереджувальними арештами активів учасників процесу. Нагадаю 100% Укрбуду володів та володіє Лондонська компанія Bazert llp. Позов сформований до КМДА, Київміськбуду, осіб які брали фінансову участь в рейдерстві Укрбуду тощо. В Лондонському суді прозвучить багато цікавих прізвищ з підтвердженими особистими протоколами та підписами".

Нагадаємо, раніше правоохоронці провели безпрецедентно масштабну кампанію з припинення діяльності рейдерів, які були причетні до захоплення і пограбування будівельної компанії "Укрбуд". Оперативно-слідчі дії у справах УБ здійснювало Державне бюро розслідувань. Відомо про 19 обшуків і 14 підозр. Зокрема, щодо колишнього директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, що також наразі переховується у Відні. Відомо, що правоохоронці кілька років вивчали діяльність групи щодо рейдерського захоплення будівельної компанії "Укрбуд", повідомляють “Українські Новини”.

Власник "Укрбуду" Максим Микитась неодноразово звинувачував Дмитра Федотенкова в рейдерському захопленні компанії шляхом підробки документів. Він стверджував: "Мені наразі відомо, хто безпосередньо рвав на шматки "Укрбуд". Це передусім псевдоінвестор і рейдер Дмитро Федотенков, Олег Майборода та ще кілька одіозних персон. Вони заробили на цьому рейдерстві десятки мільйонів! Ось прізвища людей, які були основними фігурами й реалізували рейдерство "Укрбуду". Головних я назвав. Вони тоді в меморандумах пообіцяли загалом $48 млн капінвестицій і все добудувати, гарантували виплати і за мої проєкти – документи підписали та всіх кинули. Обікрали". Внаслідок рейдерства й розкрадання активів діяльність УБ було паралізовано. Через такі дії більшість житлових комплексів недобудовані й досі, а серед постраждалих – понад 40 тис осіб, йдеться у матеріалі. Свого часу в ЗМІ багаторазово були оприлюднені факти розкрадань на більш ніж 100 млн доларів.

Раніше ЗМІ повідомляли про іншу справу, до якої також була причетна група на чолі з Федотенковим – правоохоронці заявляли, що розслідують злочинну діяльність власників мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів до РФ. УП повідомляла, що мова йде про Tarantino family, яка належить Дмитру Федотенкову. "Правоохоронці встановили, що співвласники мережі ресторанів, незважаючи на запроваджені санкції та повномасштабне вторгнення РФ на територію України, продовжили виводити кошти на рахунки російської керуючої компанії. Учасники злочинної групи причетні до незаконних заволодінь земельних ділянок та підприємств, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва", – розповіли у Нацполіції. Про російські зв'язки рейдерів заявляв і сам власник "Укрбуду" Максим Микитась в інтерв'ю виданню "Гордон": "Питання "Укрбуду" є питанням національної безпеки України, адже контроль над компанією утримував російський бізнесмен Дмитро Федотенков, пов'язаний із російським криміналом".

8 вересня 2022 року компанію "Укрбуд Девелопмент" повернуто законному власнику – Максиму Микитасю – який, згідно його заяв впродовж останніх років, активно співпрацює з правоохоронними органами в розслідуванні дій рейдерів. Можливо, саме російський слід у рейдерському захопленні "Укрбуду" у діяльності даної групи і призвів до активізації дій правоохоронців.

"Потрібна лише політична воля щодо коректної та оперативної роботи правоохоронців над поверненням активів Укрбуду. Основну доказову базу вже давно зібрано, вручені підозри виконавцям середнього рівня – нотаріусам, фунтам і кільком організаторам. Але кільком чільним організаторам – Федотенкову і Майбороді – дозволили втекти у Відень. На жаль, процес повернення активів зараз стоїть, і всі говорять про бюджетну допомогу за рахунок міста і держави. Це ж нонсенс. Я давно казав про державну безпеку й національні інтереси у справі Укрбуду. Як і про російський слід у рейдерстві заявляв ще кілька років тому. Дестабілізаційні наслідки з рейдерства Укрбуду ще не оцінені вітчизняною Фемідою. Сподіваюсь, час ще прийде", – заявляв в інтерв'ю власник "Укрбуду".