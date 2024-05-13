ВАКС заочно арестовал Гладковского-старшего

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде заочного ареста бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегу Гладковскому, обвиняемому в злоупотреблениях во время закупок для армии. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

“13 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю секретаря СНБО, который совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 миллиона гривен”, - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что в ходе досудебного расследования было установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие имеют долю собственности, а именно - ПАО “Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Дело Гладковского-старшего

Напомним, что 17 октября 2019 года Олег Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

18 октября 2019 года САП сообщила, что Гладковскому объявлено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений. Детективы НАБУ сообщили его о подозрении.

19 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога более чем в 10 миллионов гривен. 21 октября 2019 года близкие Гладковского внесли за него залог.

21 декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который вышел из СИЗО после внесения за него залога в размере 10,6 миллиона гривен.

В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск, отметило Бюро.

Отметим, что следствие по делу Гладковского и экс-замминистра обороны Игоря Павловского НАБУ завершило в июне 2022 года. В ходе расследования было установлено, что экс-замминистра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря СНБО в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6367 (Богдан 6) по завышенным ценам.

Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящее в группу связанных с Гладковским компаний корпорации "Богдан" - доли в уставном капитале как прямо, так и косвенно принадлежали должностному лицу СНБО и приближенным к нему людям.

Несмотря на то, что эти автомобили не соответствовали требованиям правительства – речь идет об уровне локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержки отечественного производителя), который должен составлять не менее 60%, а составлял всего 10%, компания все равно получила заказ.

Следствие также выяснило, что договор между Министерством обороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирование цены товаров. Однако вопреки этому условию, цена за товары была увеличена и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента Минобороны ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с замминистра обороны. В результате фирме незаконно переплатили 17,44 миллиона гривен.

Дело Гладковского-младшего

Напомним также, что в ноябре 2023 года ВАКС заочно арестовал сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игоря. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором.

После задержания находящегося за рубежом и в розыске фигуранта и доставки его в орган расследования судья решит вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

6 октября 2023 года НАБУ сообщило Игорю Гладковскому и бывшему директору госкомпании "Укрспецэкспорт" Павлу Букину о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло ущерб государству на сумму почти 13 миллионов гривен.

Гладковский-младший также является фигурантом дела о получении 950 тысяч гривен взятки за влияние на принятие решения руководителем "Укрспецэкспорта" о закупке товаров сомнительного происхождения у ООО "Оптимумспецдеталь".