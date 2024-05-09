Суд отменил признание руководителя КСУ коррупционером из-за игнорирования запросов НАПК

1 мая Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) относительно исполняющего обязанности председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого. Об этом сообщили в Конституционном суде.

Таким образом, Киевский апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции – Голосеевского районного суда города Киева, который 2 января 2024 признал Сергея Головатого виновным в совершении административного правонарушения, определенного частью первой статьи 188-46 КУоАП.

Апелляционный суд отметил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 247 КУоАП НАПК не имел права начать производство по делу об административном правонарушении, а начатое – подлежало закрытию из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения, а также доказательств виновности и.о. председателя КСУ Сергея Головатого.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит, говорится в сообщении КСУ. Исполняющий обязанности главы КСУ Сергей Головатый приветствовал соответствующее судебное решение.

Кратко о ходе дела

Напомним, что 14 сентября 2023 года НАПК направило в Конституционный суд Украины запрос с требованием предоставить информацию и копии определенных документов, часть из которых касалась конституционного производства. КСУ предоставил Агентству запрашиваемую информацию и часть документов, отказав в остальных из-за отсутствия законных оснований их предоставления.

12 октября в прошлом году НАПК внесло предписание и.о. председателя КСУ Сергею Головатому, в дальнейшем требуя предоставить копии всех документов. А уже 8 ноября Агентство составило протокол относительно Головатого за "невыполнение своих законных требований". В свою очередь Нацагентство получило от КСУ письмо об обжаловании предписания в административном суде.

При этом в агентстве указывают, что при схожих обстоятельствах на его запросы в 2019-2020 годах КСУ подобные документы предоставлял. Тогда речь не шла о Головатом, однако сами документы предоставлялись письмами, в частности, с его подписью.

По результатам рассмотрения протокола НАПК Голосеевский районный суд города Киева от 2 января 2024 признал Сергея Головатого виновным в совершении административного правонарушения и постановил применение административного взыскания в виде штрафа в размере 1700 гривен на основании составленного НАПК протокола об административном правонарушении от 8 ноября 2023 года.

В конце концов Киевский апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции, в частности, из-за того, что Голосеевский районный суд города Киева не проверил законность предписания НАПК и учитывая, что Нацагентство требовало информацию и документы, непосредственно касающиеся конституционного производства, тогда как это запрещено законом.

Не все дела закрыты

Правда, в сообщении Конституционного суда Украины ни слова еще о одном протоколе НАПК относительно Сергея Головатого. Так, в январе Национальное агентство по предотвращению коррупции установило, что и.о. главы Конституционного Суда Украины принял решение в условиях реального конфликта интересов, о котором не сообщил в установленном порядке.

Согласно сообщению антикоррупционеров, на рассмотрение в КСУ поступила жалоба, заявитель которой отметил, что Сергей Головатый внес заведомо недостоверные сведения в определение суда и настаивал на его увольнении. Итак, обладая полномочиями и.о. руководителя КСУ, Головатый обезопасил себя от возможной дальнейшей проверки своих действий, что могло бы привести к его увольнению.

Действия и.о. председателя КСУ квалифицировано по ч. ч. 1, 2 ст.172-7 КУоАП – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Составленный протокол направлен ему на ознакомление в соответствии с требованиями ст. 257-1 КУоАП.

В случае признания судом должностного лица виновным ему грозит наказание в виде штрафа, а также возможного внесения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме того, действия судьи могут быть рассмотрены как совершение им существенного дисциплинарного нарушения, что может привести к его увольнению с должности.