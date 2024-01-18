НАПК выявило еще одно нарушение главы КСУ: пошел на "маленькую хитрость", имея конфликт интересов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) установило, что и.о. Главы Конституционного Суда Украины (КСУ) Сергей Головатый утвердил решение в условиях реального конфликта интересов, о котором не сообщил в установленном порядке.

Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Согласно сообщению, на рассмотрение в КСУ поступила жалоба, заявитель которой отметил, что Сергей Головатый внес заведомо недостоверные сведения в решение суда и настаивал на его увольнении.

"Не желая выносить указанное обращение на рассмотрение специального пленарного заседания КСУ, откуда оно могло попасть в комиссию по вопросам регламента и этики КСУ (на основании заключения которой Головатый мог быть уволен), он предложил указанное обращение к рассмотрению в повестке дня обычного заседания. Процедура такого заседания не предусматривает возможности направить обращение в указанную комиссию", - говорится в сообщении НАПК.

Итак, обладая полномочиями и. руководителя КСУ, Головатый обезопасил себя от возможной дальнейшей проверки своих действий, что могло бы привести к его увольнению.

Действия и.о. председателя КСУ квалифицированы по ч. ч. 1, 2 ст.172-7 КУоАП – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Составленный протокол направлен ему на ознакомление в соответствии с требованиями ст. 257-1 КУоАП.

В случае признания судом должностного лица виновным ему грозит наказание в виде штрафа, а также возможного внесения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме того, действия судьи могут быть рассмотрены как совершение им существенного дисциплинарного нарушения, что может привести к его увольнению с должности.

Напомним, Сергей Головатый возглавил КСУ после того, как его глава Александр Тупицкий был де-факто отстранен от должности судьи в декабре 2020 года согласно указу президента Владимира Зеленского. Впоследствии 27 марта 2021 года глава государства пошел дальше и "отменил назначение" Тупицкого (а также его коллеги Александра Касминина) судьей, однако в октябре 2023 года, уже после завершения полномочий обоих, эти решения были окончательно отменены Верховным судом.

В ноябре 2023 года НАПК обвинило руководителя КСУ в игнорировании запросов и составило протоколы об административном правонарушении. Согласно сообщению НАПК, агентство занималось проверкой информации из полученного сообщения о действиях судьи в условиях реального конфликта интересов. Для подтверждения или опровержения агентство направило в КСУ запрос с требованием предоставить копии соответствующих документов, однако руководитель секретариата КСУ отказался предоставить запрашиваемые документы.

Поэтому НАПК вынесло Головатому обязательное к выполнению предписание, однако и он также не был выполнен. Нацагентство получило от КСУ письмо об обжаловании предписания в административном суде.

При этом в агентстве указывают, что при схожих обстоятельствах на его запросы в 2019-2020 годах КСУ подобные документы предоставлял. Тогда речь не шла о Головатом, однако сами документы предоставлялись письмами, в частности, за его подписью.

Также в НАПК напомнили, что непредоставление информации по запросу агентства, а также невыполнение требований, изложенных в предписании, является коррупционным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 188-46 Кодекса об административных правонарушениях.

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