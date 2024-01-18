НАЗК виявило ще одне порушення очільника КСУ: пішов на "маленьку хитрість", бо мав конфлікт інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило, що в.о. Голови Конституційного Суду України (КСУ) Сергій Головатий ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів, про який не повідомив у встановленому порядку.

Про це повідомили у пресслужбі органа.

Згідно з повідомленням, на розгляд до КСУ надійшла скарга, заявник якої зазначив, що Сергій Головатий вніс завідомо недостовірні відомості до ухвали суду та наполягав на його звільненні.

"Не бажаючи виносити зазначене звернення на розгляд спеціального пленарного засідання КСУ, звідки воно могло потрапити до комісії з питань регламенту та етики КСУ (на підставі висновку якої Головатий міг бути звільнений), він запропонував вказане звернення до розгляду у порядку денному звичайного засідання. Процедура такого засідання не передбачає можливості скерувати звернення до вказаної комісії", - йдеться у повідомленні НАЗК.

Отже, володіючи повноваженнями в.о. керівника КСУ, Головатий убезпечив себе від можливої подальшої перевірки своїх дій, що могли б призвести до його звільнення.

Дії в.о. Голови КСУ кваліфіковано за ч. ч. 1, 2 ст.172-7 КУпАП – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Складений протокол направлено йому на ознайомлення відповідно до вимог ст. 257-1 КУпАП.

У разі визнання судом посадовця винним, йому загрожує покарання у вигляді штрафу, а також можливого внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Крім того, дії судді можуть бути розглянуті як вчинення ним істотного дисциплінарного порушення, що може призвести до його звільнення з посади.

Нагадаємо, Сергій Головатий очолив КСУ після того, як його голова Олександр Тупицький був де-факто відсторонений з посади судді в грудні 2020 року згідно указу президента Володимира Зеленського. Згодом 27 березня 2021 року глава держави пішов далі і "скасував призначення" Тупицького (а також його колеги Олександра Касмініна) суддею, однак у жовтні 2023 року, вже після завершення повноважень обох, ці рішення були остаточно скасовані Верховним судом.

У листопаді 2023 року НАЗК звинуватило керівника КСУ в ігноруванні запитів і склало протоколи про адміністративне правопорушення. Згідно з повідомленням НАЗК, агентство займалося перевіркою інформації з отриманого повідомлення про дії судді в умовах реального конфлікту інтересів. Для підтвердження чи спростування агентство направило до КСУ запит з вимогою надати копії відповідних документів, однак керівник секретаріату КСУ відмовився надати запитувані документи.

Через це НАЗК винесло Головатому обов’язковий до виконання припис, однак і він також не був виконаний. Натомість Нацагентство отримало від КСУ лист про оскарження припису в адміністративному суді.

При цьому в агентстві вказують, що за схожих обставин на його запити у 2019-2020 роках КСУ подібні документи надавав. Тоді не йшлося про Головатого, однак самі документи надавалися листами, зокрема, за його підписом.

Також в НАЗК нагадали, що ненадання інформації на запит агентства, а також невиконання вимог, викладених у приписі, є корупційним правопорушенням, відповідальність за яке передбачена статтею 188-46 Кодексу про адміністративні правопорушення.

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