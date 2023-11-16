НАЗК звинуватило керівника КСУ в ігноруванні запитів: тепер його можуть визнати корупціонером

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протоколи про адміністративне правопорушення стосовно виконуючого обов'язки голови Конституційного суду Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.

Як ідеться у повідомленні НАЗК, воно перевіряє інформацію з отриманого повідомлення про дії судді в умовах реального конфлікту інтересів. Зазначається, що для підтвердження чи спростування агентство направило до КСУ запит з вимогою надати копії відповідних документів, однак керівник секретаріату КСУ відмовився надати запитувані документи.

Через це НАЗК внесло Головатому обов’язковий до виконання припис, однак і він також не був виконаний. Натомість Нацагентство отримало від КСУ лист про оскарження припису в адміністративному суді. На сьогодні відомство не має інформації щодо відкриття судом провадження за цим позовом та прийняття рішень щодо зупинення виконання припису.

При цьому в агентстві вказують, що за схожих обставин на його запити у 2019-2020 роках КСУ подібні документи надавав. Тоді не йшлося про Головатого, однак самі документи надавалися листами, зокрема, за його підписом.

Там нагадують, що ненадання інформації на запит НАЗК, а також невиконання вимог, викладених у приписі, є корупційним правопорушенням, відповідальність за яке передбачена статтею 188-46 Кодексу про адміністративні правопорушення.

У випадку, якщо суд визнає Головатого винним у його вчиненні, відомості про нього будуть внесені до держреєстру корупціонерів. Наразі ж на розгляді у виконуючого обов'язки голови КСУ перебуває вже повторний припис.

Нагадаємо, що Головатий очолив КСУ після того, як його голова Олександр Тупицький був де-факто відсторонений з посади судді в грудні 2020 року згідно указу президента Володимира Зеленського. 27 березня 2021 року глава держави "скасував призначення" Тупицького (а також його колеги Олександра Касмініна) суддею.

Попри недопуск голови КСУ у його будівлю протягом подальшого часу цей конфлікт в юридичній площині до завершення повноважень Тупицького та Касмініна так і не вирішився, однак 19 жовтня вже 2023 року Велика палата Верховного суду ухвалила остаточне рішення про скасування відповідних указів Зеленського.