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НАЗК звинуватило керівника КСУ в ігноруванні запитів: тепер його можуть визнати корупціонером
Національне агентство з питань запобігання корупції склало протоколи про адміністративне правопорушення стосовно виконуючого обов'язки голови Конституційного суду Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.
Як ідеться у повідомленні НАЗК, воно перевіряє інформацію з отриманого повідомлення про дії судді в умовах реального конфлікту інтересів. Зазначається, що для підтвердження чи спростування агентство направило до КСУ запит з вимогою надати копії відповідних документів, однак керівник секретаріату КСУ відмовився надати запитувані документи.
Через це НАЗК внесло Головатому обов’язковий до виконання припис, однак і він також не був виконаний. Натомість Нацагентство отримало від КСУ лист про оскарження припису в адміністративному суді. На сьогодні відомство не має інформації щодо відкриття судом провадження за цим позовом та прийняття рішень щодо зупинення виконання припису.
При цьому в агентстві вказують, що за схожих обставин на його запити у 2019-2020 роках КСУ подібні документи надавав. Тоді не йшлося про Головатого, однак самі документи надавалися листами, зокрема, за його підписом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Там нагадують, що ненадання інформації на запит НАЗК, а також невиконання вимог, викладених у приписі, є корупційним правопорушенням, відповідальність за яке передбачена статтею 188-46 Кодексу про адміністративні правопорушення.
У випадку, якщо суд визнає Головатого винним у його вчиненні, відомості про нього будуть внесені до держреєстру корупціонерів. Наразі ж на розгляді у виконуючого обов'язки голови КСУ перебуває вже повторний припис.
Нагадаємо, що Головатий очолив КСУ після того, як його голова Олександр Тупицький був де-факто відсторонений з посади судді в грудні 2020 року згідно указу президента Володимира Зеленського. 27 березня 2021 року глава держави "скасував призначення" Тупицького (а також його колеги Олександра Касмініна) суддею.
Попри недопуск голови КСУ у його будівлю протягом подальшого часу цей конфлікт в юридичній площині до завершення повноважень Тупицького та Касмініна так і не вирішився, однак 19 жовтня вже 2023 року Велика палата Верховного суду ухвалила остаточне рішення про скасування відповідних указів Зеленського.