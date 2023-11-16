НАПК обвинило руководителя КСУ в игнорировании запросов: теперь его могут признать коррупционером

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протоколы об административном правонарушении в отношении исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Сергея Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного.

Как говорится в сообщении НАПК, оно проверяет информацию из полученного сообщения о действиях судьи в условиях реального конфликта интересов. Отмечается, что для ее подтверждения или опровержения агентство направило в КСУ запрос с требованием предоставить копии соответствующих документов, однако руководитель секретариата КСУ отказался предоставить запрашиваемые документы.

Поэтому НАПК внесло Головатому обязательное к выполнению предписание, однако и оно также не было выполнено. Нацагентство получило от КСУ письмо об обжаловании предписания в административном суде. На сегодняшний день ведомство не располагает информацией об открытии судом производства по этому иску и принятии решений об остановке выполнения предписания.

При этом в агентстве указывают, что при схожих обстоятельствах на его запросы в 2019-2020 годах КСУ подобные документы предоставлял. Тогда речь не шла о Головатом, однако сами документы предоставлялись письмами, в частности, за его подписью.

Там напоминают, что непредоставление информации по запросу НАПК, а также невыполнение требований, изложенных в предписании, является коррупционным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 188-46 Кодекса об административных правонарушениях.

В случае если суд признает Головатого виновным в его совершении, сведения о нем будут внесены в госреестр коррупционеров. Сейчас же на рассмотрении у исполняющего обязанности главы КСУ находится уже повторное предписание.

Напомним, что Головатый возглавил КСУ после того, как его председатель Александр Тупицкий был де-факто отстранен от должности судьи в декабре 2020 согласно указу президента Владимира Зеленского. 27 марта 2021 года глава государства "отменил назначение" Тупицкого (а также его коллеги Александра Касминина) судьей.

Несмотря на недопуск главы КСУ в здание суда в течение последующего времени, этот конфликт в юридической плоскости до завершения полномочий Тупицкого и Касминина так и не разрешился, однако 19 октября уже 2023 года Большая палата Верховного суда приняла окончательное решение об отмене соответствующих указов Зеленского.