Конфликт вокруг статуса судьи КСУ Касминина разрешился сам собой: его заменил новый судья

Новый судья Конституционного суда Александр Петришин 21 сентября принял присягу на специальном заседании КС, подтвердив ее текст личной подписью. Об этом говорится в сообщении суда.

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Председательствующий на заседании Сергей Головатый вручил Петришину мантию судьи, нагрудный знак и удостоверение и поздравил с получением полномочий.

На заседании присутствовал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, который, в частности, отметил важность доукомплектования состава КС для обеспечения его максимально эффективной деятельности.

"Я хочу заметить, что в КСУ еще остаются вакантные должности, которые будут нуждаться в заполнении. Но следующие судьи КСУ, я уже надеюсь, вероятно будут избираться и назначаться по обновленной конституционной процедуре. Введение таких нововведений является одной из рекомендаций Европейской комиссии и их выполнение необходимо для продолжения европейской интеграции Украины", – сказал он.

Отмечается, что на заседании также присутствовали новоназначенный представитель президента в КС Сергей Дембовский, председатель Ассоциации судей КСУ Иван Домбровский, работники секретариата суда и СМИ.

Напомним, что Петришин вместе с Оксаной Грищук были назначены судьями КС президентом Владимиром Зеленским еще 26 ноября 2021 года.

По замыслу Зеленского, они должны были заменить тогдашнего председателя суда Александра Тупицкого и судью Александра Касминина, которых Зеленский в результате политического и юридического конфликта больше не рассматривал в качестве судей КС, поскольку издал указ об "отмене их назначения".

Однако 30 ноября сам КС отказался принимать в свой состав Грищук и Петришина, констатировав, что в суде нет вакантных мест и не будет, пока Тупицкий и Касминин или кто-нибудь еще из судей не потеряет полномочия или пока срок этих полномочий не истечет.

Таким образом, когда 9-летний срок полномочий Тупицкого в середине мая истек, его место заняла Грищук. Петришину же пришлось ждать до сентября, пока не закончились полномочия Касминина.

Напомним также, что сам Тупицкий, как сообщали СМИ еще в конце марта, уехал из Украины в Вену. В начале апреля Государственное бюро расследований начало расследовать возможную незаконную переправку его через украинскую границу без прохождения пограничного и таможенного контроля.

Отметим при этом, что споры вокруг полномочий судей КС на этом не закончились, поскольку 27 июля Верховная Рада назначила судьей КС Ольгу Совгирю, которая на тот момент была депутатом парламента от "Слуги народа". 2 августа она приняла присягу судьи.

Однако такое назначение прямо противоречит закону о КС, согласно которому его судьей не может быть назначено лицо, которое на день назначения участвует в политической деятельности и/или избрано на выборную должность в органе государственной власти и имеет представительский мандат. Впрочем, официально обжалования появления Совгири в составе КС никто пока не инициировал.