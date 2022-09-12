Зеленский заменил своего представителя в КСУ

Президент Владимир Зеленский отстранил депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Федора Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Конституционном суде.

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Об этом говорится в указе главы государства №644 от 12 сентября. При этом следующим указом №645 он назначил Вениславского представителем президента в Раде.

В свою очередь, указом №646 Зеленский назначил представлять свои интересы в КС Сергея Дембовского. Отметим, что еще недавно сообщалось, что он есть среди внештатных советников руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Известно, что Дембовский родился в 1966 году в Умани Черкасской области, в 1991 году окончил Харьковский юридический институт. С 1993 работал судьей Уманского городского суда. В 2011-2017 годах был судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, но при ликвидации и создании структуры нового Верховного суда не вошел в его состав, хотя участвовал в конкурсе на должность в Кассационном уголовном суде ВС.

Напомним также, что ранее представителем президента в Раде был Руслан Стефанчук, занимавший должность первого вице-спикера. Он был отстранен с этой позиции еще 6 октября 2021 года. А уже 8 октября парламент избрал его новым председателем вместо Дмитрия Разумкова.