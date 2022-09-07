Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Херсонской и Черниговской областях

Президент Владимир Зеленский уволил Евгения Нетужилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Черниговской области и назначил на его место Алексея Ляха.

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Об этом говорится в указах главы государства №631 и №632 от 7 сентября. Кроме того, следующим указом №633 Зеленский назначил Артема Борисевича на должность начальника управления СБУ в Херсонской области.

Отметим, что прошлый начальник херсонского облуправления службы Сергей Криворучко был уволен главой государства еще 31 марта.

Напомним также, что 15 августа президент уволил начальника управления СБУ в Тернопольской области и перевел начальника УСБУ во Львовской области на аналогичную должность в столичном регионе.

1 августа Зеленский заменил начальника департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ – им вместо Валентина Безверхого стала Олега Яцкевич.

17 июля президент освободил от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова, возложив исполнение обязанностей главы службы на Василия Малюка, а после этого уволил заместителя главы СБУ Владимира Горбенко и заменил целый ряд глав УСБУ в областях, в частности назначив замену уволенному со скандалом руководителю управления в Харьковской области.