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"Думав тільки про себе": Зеленський звільнив голову УСБУ у Харківській області за бездіяльність під час війни
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України Романа Дудіна за нібито бездіяльність у захисті Харкова від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це глава держави повідомив у відеозверненні. При цьому відповідного указу на сайті президента поки що немає.
Зеленський нагадав, що раніше в неділю відвідав Харків, де провів нараду з керівниками області, подякувавши їм, зокрема, за те, що вони "були і залишаються разом із харків'янами, разом з Україною" та налагодили відмінну співпрацю один з одним.
"У них співпраця на 100% - армія, поліція, мер Харкова, ОДА. Усі дійсно працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії СБУ. Я приїхав, розібрався, звільнив керівника СБУ у області - за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто. Які мотиви - правоохоронці розберуться", - заявив він.
Зеленський також пообіцяв, що від окупації буде звільнено всю територію області: зараз під російським контролем перебуває приблизно третина регіону.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"На цей результат має працювати кожен на посадах – як на місцевому рівні, так і на державному", – наголосив при цьому глава держави.
Зеленський також повідомив, що підписав указ про нагородження 222 учасника бойових дій державними нагородами і під час поїздки до Харкова особисто вручив їх деяким нагородженим.