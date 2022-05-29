"Райони матимуть нове обличчя": Зеленський запевнив, що всі зруйновані будинки у Харкові будуть відновлені

У Харкові та області від початку широкомасштабного вторгнення російських військ було зруйновано 2229 будинків. Усі пошкоджені та зруйновані будинки будуть відновлені.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у відео, опублікованому на сторінці президента Володимира Зеленського, який наразі перебуває з робочим візитом у Харкові.

Зазначається, що голова держави побував на напівзруйнованій Північній Салтівці, яка, як і раніше, періодично зазнає обстрілів, зустрівся з керівництвом міста та області та нагородив українських військовослужбовців.

"Повинні знайти ті чи інші гроші як кредитні лінії. Держава має забезпечити з точки зору гарантій. На місцях повинні знаходити класні проєкти та знаходити гроші. На місцях очільники областей та мери швидше будуть знаходити ті чи інші європейські програми щодо будівництва житла. Десь державні програми, десь місцеві. Такі райони матимуть нове обличчя", - сказав президент.

Варто зазначити, що в Харкові та області з 24 лютого внаслідок військових дій було зруйновано 2229 будинків.

Нагадаємо, у Харківській області внаслідок російської агресії та проходження бойових дій зруйновано 45% (1 059 км автошляхів) автомобільних доріг загального користування.