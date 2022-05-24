Під Харковом через обстріл сталася масштабна пожежа з жертвами (ФОТО)

Масштабна пожежа сталася 24 травня на торговому об'єкті на території Дергачівської громади, повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

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Зазначається, що об'єкт спалахнув внаслідок попадання ворожого снаряда о 8:20. Вогонь охопив площу близько 1 тисячі квадратних метрів. Для ліквідації наслідків було задіяно сім пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах та аварійно-рятувальний автомобіль.

Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалося локалізувати о 9:50, проте повністю ліквідувати – лише о 19:20. За попередніми даними, влучення боєприпасу в цей об'єкт призвело до жертв серед мирного населення. Інформація щодо цього уточнюється.

У свою чергу, начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив у своєму Telegram-каналі, що внаслідок влучення по торговому закладу в Дергачівській громаді загинула 69-річна жінка, а ще один чоловік отримав поранення.

Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Також у ніч на вівторок окупанти завдали удару трьома ракетами по місту Мерефа. Одна з них була збита силами української протиповітряної оборони. Проте внаслідок влучення ракет було частково зруйновано адмінбудівлю підстанції Південної залізниці. Водночас жертв і постраждалих немає.

Крім того, за словами Синегубова, у селищі Савинці Ізюмського району внаслідок обстрілу російської армії було поранено двох людей.

"Російські окупанти на Харківщині зосереджені на утриманні зайнятих позицій та готуються поновити наступ. Біля Ізюма сьогодні ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка. Наші захисники завдали ворогу втрат і змусили відійти", - додав він.

Нагадаємо, що за даними Генштабу Збройних сил України, на Харківському напрямку росіяни проводять штурмові дії з метою закріплення на західній та північній околицях села Тернова, а на Слов'янському напрямку ворог для підтримки наступальних дій розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії.