Под Харьковом из-за обстрела произошел масштабный пожар с жертвами (ФОТО)

Масштабный пожар произошел 24 мая на торговом объекте на территории Дергачевской общины, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

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Отмечается, что объект загорелся в результате попадания вражеского снаряда в 8:20. Огонь охватил площадь около 1 тысячи квадратных метров. Для ликвидации последствий было задействовано семь пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах и аварицно-спасательный автомобиль.

Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 9:50, однако полностью ликвидировать - лишь в 19:20. По предварительным данным, попадание боеприпаса в данный объект привело к жертвам среди мирного населения. Информация на этот счет уточняется.

В свою очередь, начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате попадания по торговому заведению в Дергачевской общине погибла 69-летняя женщина, а еще один мужчина получил ранения.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Также в ночь на вторник оккупанты нанесли удар тремя ракетами по городу Мерефа. Одна из них была сбита силами украинской противовоздушной обороны. Однако в результате попадания ракет было частично разрушено админздание подстанции Южной железной дороги. В то же время жертв и пострадавших нет.

Кроме того, по словам Синегубова, в поселке Савинцы Изюмского района в результате обстрела российской армии были ранены два человека.

"Российские оккупанты в Харьковской области сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление. У Изюма сегодня враг провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Наши защитники нанесли врагу урон и заставили отойти", - добавил он.

Напомним, что по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на Харьковском направлении россияне проводят штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах села Терновая, а на Славянском направлении враг для поддержки наступательных действий развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.