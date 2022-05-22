- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В результате обстрела Харькова и области ранения получили более десяти мирных жителей
За минувшие сутки российские захватчики продолжили обстрел города Харьков и населенных пунктов области.
Так, в результате обстрела Салтовки ранения получили пять мирных жителей. Также оккупанты обстреляли Лозовской район, пгт. Шевченково и Чугуевский район – трое раненых. Еще трое мирных жителей ранены в городе Дергачи. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, на территории области продолжаются боевые действия. В Харьковском направлении враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.
На Изюмском направлении российские войска готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Наши Вооруженные Силы Украины удерживают позиции и не допускают продвижений врага", - отметил Синегубов.
Напомним, что российские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области.