В результате обстрела Харькова и области ранения получили более десяти мирных жителей

За минувшие сутки российские захватчики продолжили обстрел города Харьков и населенных пунктов области.

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Так, в результате обстрела Салтовки ранения получили пять мирных жителей. Также оккупанты обстреляли Лозовской район, пгт. Шевченково и Чугуевский район – трое раненых. Еще трое мирных жителей ранены в городе Дергачи. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, на территории области продолжаются боевые действия. В Харьковском направлении враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

На Изюмском направлении российские войска готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое.

"Наши Вооруженные Силы Украины удерживают позиции и не допускают продвижений врага", - отметил Синегубов.

Напомним, что российские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области.