- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области
Сегодня, 22 мая, около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел в Вольнянщине Запорожской области.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.
Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела", - говорится в сообщении.
Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины.
Напомним, что 12 мая, около 10:00, российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено.