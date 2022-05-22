Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожской области

Сегодня, 22 мая, около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел в Вольнянщине Запорожской области.

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Об этом сообщает Запорожская ОВА.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.

Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане.

"Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела", - говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины.

Напомним, что 12 мая, около 10:00, российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено.