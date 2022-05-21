В Запорожской области оккупанты раздают пенсионерам рубли

В оккупированном городе Мелитополь Запорожской области россияне начали выдавать пенсионерам по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные.

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Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Отмечается, что в Мелитополе оккупанты начали выдавать пенсионерам по 10 000 рублей в обмен на персональные данные. Это происходит в центре предоставления административных услуг.

Обмениваются персональные данные на деньги и в поселке городского типа Михайловка. Оккупанты регистрируют пенсионеров якобы для выплаты им пенсий.

В Васильевке россияне анонсируют раздачу 10 тысяч рублей для социально незащищенных групп населения – пенсионеров и работников бюджетной сферы.

При себе оккупанты требуют иметь документы.

"Но для чего действительно собирают персональную информацию во всех этих случаях, пока не известно", - отмечают в ОВА.

Кроме того, россияне попытаются оправдать создание новых квазиреспублик на территории южных регионов Украины.

Так, в Мелитополе оккупационные власти пытаются популяризировать новое идеологическое направление. В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии.

Отметим, рашисты готовятся к незаконной аннексии оккупированных территорий Украины. С этой целью в госдуму РФ внесен законопроект о расширении полномочий президента, в частности о создании временных администраций за пределами России на захваченных территориях Украины.

Кроме того, оккупанты анонсируют оформление новых паспортов образца России для жителей временно оккупированной Херсонской области.