Оккупанты избили спасателей в Энергодаре, которые вышли на мирный митинг

Во временно оккупированном Энергодаре спасатели вышли на мирную акцию протеста против россиян, требуя вернуть похищенного начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Об этом сообщает мэр Дмитрий Орлов.

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Российские военные сразу же приехали на место митинга и попытались силой разогнать спасателей. Они задействовали привычные для себя методы – избивают людей и пытаются повредить технику пожарных.

Сотрудники ГСЧС предполагают, что захватчики заставляли Трояна работать под флагами РФ, на что он не согласился. После этого, по предварительной информации, 18 мая россияне приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете Трояна. После чего опечатали кабинет и вывезли его в неизвестном направлении.

Напомним, в Энергодаре находится Запорожская атомная электростанция, которая была оккупирована российскими войсками еще в начале марта.