Окупанти побили рятувальників в Енергодарі, які вийшли на мирний мітинг

У тимчасово окупованому Енергодарі рятувальники вийшли на мирну акцію протесту проти росіян, вимагаючи відновити викраденого начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Про це повідомляє мер Дмитро Орлов.

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Російські військові одразу ж приїхали на місце мітингу та спробували силою розігнати рятувальників. Вони задіяли звичні для себе методи – б'ють людей і намагаються пошкодити техніку пожежників.

Співробітники ДСНС припускають, що загарбники змушували Трояна працювати під прапорами РФ, на що він не погодився. Після цього, за попередньою інформацією, 18 травня росіяни приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук у кабінеті Трояна. Після чого опечатали кабінет та вивезли його у невідомому напрямку.

Нагадаємо, в Енергодарі знаходиться Запорізька атомна електростанція, яку було окуповано російськими військами ще на початку березня.