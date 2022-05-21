У Запорізькій області окупанти роздають пенсіонерам рублі

В окупованому місті Мелітополь Запорізької області росіяни почали видавати пенсіонерам 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані.

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Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Зазначається, що у Мелітополі окупанти почали видавати пенсіонерам по 10 000 рублів в обмін на персональні дані. Це відбувається у центрі надання адміністративних послуг.

Обмінюються персональні дані на гроші також у селищі міського типу Михайлівка. Окупанти реєструють пенсіонерів нібито для виплати їм пенсій.

У Василівці росіяни анонсують роздачу 10 тисяч рублів для соціально незахищених груп населення – пенсіонерів та працівників бюджетної сфери.

При собі окупанти вимагають мати документи.

"Але для чого дійсно збирають персональну інформацію у всіх цих випадках, поки що не відомо", - зазначають в ОВА.

Крім того, росіяни намагатимуться виправдати створення нових квазіреспублік на території південних регіонів України.

Так, у Мелітополі окупаційна влада намагається популяризувати новий ідеологічний напрямок. У місті почали з'являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії.

Зазначимо, рашисти готуються до незаконної анексії окупованих територій України. З цією метою до Держдуми РФ внесено законопроект про розширення повноважень президента, зокрема про створення тимчасових адміністрацій за межами Росії на захоплених територіях України.

Крім того, окупанти анонсують оформлення нових паспортів зразка Росії для мешканців тимчасово окупованої Херсонської області.