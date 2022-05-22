Російські війська завдали ракетного удару по Запорізькій області

Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного із сіл у Вільнянщині Запорізької області.

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Про це повідомляє Запорізька ОВА.

На місці події працюють відповідні служби.

Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни.

"Вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Окупанти продовжують обстрілювати громадянську інфраструктуру України.

Нагадаємо, що 12 травня, близько 10:00, російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона потрапила до заповідної частини острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.