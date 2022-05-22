Внаслідок обстрілу Харкова та області поранення отримали понад десять мирних жителів

Минулої доби російські загарбники продовжили обстріл міста Харків і населених пунктів області.

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Так, внаслідок обстрілу Салтівки поранення отримали п'ять мирних жителів. Також окупанти обстріляли Лозівський район, смт. Шевченкове та Чугуївський район – троє поранених. Ще трьох мирних жителів поранено в місті Дергачі. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, на території області продовжуються бойові дії. У Харківському напрямку ворог, як і в попередні дні, сконцентрований на утриманні рубежів і недопущенні подальшого просування ЗСУ.

На Ізюмському напрямку російські війська готуються до відновлення наступу та ведуть обстріли в районах населених пунктів Вернопілля, Дубровне та Довгенське.

"Наші Збройні Сили України утримують позиції та не допускають просування ворога", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що російські війська завдали ракетного удару по Запорізькій області.