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Російські війська штурмували Сєвєродонецьк з чотирьох напрямків
Російські окупанти намагалися прорватися до Сєверодонецька з чотирьох напрямків, отримали відсіч та відступили. Армія РФ вела наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового.
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
"Відразу з чотирьох напрямків намагалися увірватися до Сєвєродонецька росіяни, але отримали гідну відсіч і відійшли на попередні позиції", - зазначив Гайдай.
Противник також вів наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також армія країни-агресора продовжувала артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів.
"Постраждав майже кожен підконтрольний населений пункт. Між Сєверодонецьким та Лисичанським зруйновано проліт мосту поблизу залізничного вокзалу. Крім того, вчора було затримано кількох людей, які фотографували військову техніку. Ними займатиметься СБУ", - повідомив Гайдай.
Зазначимо також, що 21 травня Гайдай повідомив про обстріл хімзаводу "Азот" у Сєвєродонецьку. За його словами, там сталося спалах градирні, проте пожежу ліквідували, і полум'я не поширилося на виробничі цехи.