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Нацгвардія оперативно знищила техніку окупантів, що зруйнувала міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом (ВІДЕО)

Нацгвардія оперативно знищила техніку окупантів, що зруйнувала міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом (ВІДЕО)

Національна гвардія знищила техніку, яка обстріляла та зруйнувала міст через Сіверський Донець у селищі Павлоград між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Швидко кара прийшла:) Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк. Дякуємо російським пропагандистам за наводку:) Хизувалися - а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним!.. Міст відновимо", - написав він.

Зазначимо, що до цього військовий кореспондент російського видання "Комсомольська правда" Олександр Коц опублікував відео, в якому показує, як "війська ЛНР" з 240-міліметрового міномета "Тюльпан" нібито знищують міст, що сполучає Сєверодонецьк з Лисичанськом, супроводжуючи це відповідним коментарем.

Нагадаємо, що цей міст уже був підірваний у липні 2014 року: під час звільнення Лисичанська українськими військовими бойовики "ЛНР" підірвали проліт мосту під час відступу. Однако об'єкт було відновлено та заново відкрито у грудні 2016 року.

Зазначимо також, що раніше у суботу Гайдай повідомив про обстріл хімзаводу "Азот" у Сєвєродонецьку. За його словами, там сталося спалах градирні, проте пожежу ліквідували, і полум'я не поширилося на виробничі цехи.