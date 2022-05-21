Нацгвардія оперативно знищила техніку окупантів, що зруйнувала міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом (ВІДЕО)

Національна гвардія знищила техніку, яка обстріляла та зруйнувала міст через Сіверський Донець у селищі Павлоград між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Швидко кара прийшла:) Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк. Дякуємо російським пропагандистам за наводку:) Хизувалися - а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним!.. Міст відновимо", - написав він.

Зазначимо, що до цього військовий кореспондент російського видання "Комсомольська правда" Олександр Коц опублікував відео, в якому показує, як "війська ЛНР" з 240-міліметрового міномета "Тюльпан" нібито знищують міст, що сполучає Сєверодонецьк з Лисичанськом, супроводжуючи це відповідним коментарем.

Нагадаємо, що цей міст уже був підірваний у липні 2014 року: під час звільнення Лисичанська українськими військовими бойовики "ЛНР" підірвали проліт мосту під час відступу. Однако об'єкт було відновлено та заново відкрито у грудні 2016 року.

Зазначимо також, що раніше у суботу Гайдай повідомив про обстріл хімзаводу "Азот" у Сєвєродонецьку. За його словами, там сталося спалах градирні, проте пожежу ліквідували, і полум'я не поширилося на виробничі цехи.