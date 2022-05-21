- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Російські війська обстрілюють "Азот" у Сєвєродонецьку: бої йдуть на околицях міста
Російська армія продовжує знищувати цивільні об'єкти та вбивати мирних жителів у Луганській області. Росіяни обстріляли школу, у підвалі якої з початку війни ховалися жителі Сєверодонецька: двоє людей загинули на місці, ще трьох госпіталізовано.
Про це повідомляє голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
"Ще вранці 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої з початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька. Як наслідок, двоє людей загинули на місці, ще троє госпіталізовані. Двоє загиблих та поранених – члени однієї родини. Увечері, біля свого будинку, у Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка. Дві жінки вбиті російськими обстрілами в Лисичанську та Привіллі", - зазначив Гайдай.
Крім того, поранено в ногу волонтера, який працював у гуманітарному штабі у Сєвєродонецьку. За день – близько 50 зруйнованих будинків.Підписуйтесь на наш Telegram канал
“Важко порахувати, скільки житла щодня знищують у селах Гірської та Попаснянської громад, які регулярно страждають від авіації. Лише у Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16. П'ять – у Сєвєродонецьку”, - повідомив Гайдай.
Також російські війська відкрили вогонь по підприємству з виробництва аміаку "Азот" у Сєвєродонецьку.
"Там сталося загоряння градирні, пожежа ліквідована, полум'я не поширилося на виробничі цехи, що поруч", - повідомив Гайдай.
Він зазначив, що зараз бої точаться на околицях Сєверодонецька. Всього на фронті відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 6 одиниць автомобільної техніки противника.
Підрозділи ППО збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" та оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".
Нагадаємо, під контролем України залишається лише 10% території Луганської області. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, околиці Рубіжного та Гірська громада.