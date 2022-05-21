Российские войска обстреливают "Азот" в Северодонецке: бои идут на окраинах города

Российская армия продолжает уничтожать гражданские объекты и убивать мирных жителей в Луганской области. Россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны прятались жители Северодонецка: два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы.

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Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны прятались жители новых районов Северодонецка. Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненые – члены одной семьи. Вечером, близ своего дома, в Северодонецке погибли мужчина и женщина.Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Привилле", - отметил Гайдай.

Кроме того, ранено в ногу волонтера, работавшего в гуманитарном штабе в Северодонецке. За день – около 50 разрушенных домов.

“Трудно сосчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горной и Попаснянской общин, регулярно страдающих от авиации. Только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Привилле – 16. Пять – в Северодонецке”, - сообщил Гайдай.

Также российские войска открыли огонь по предприятию по производству аммиака "Азот" в Северодонецке.

"Там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на производственные цеха, что рядом", - сообщил Гайдай.

Он отметил, что сейчас бои идут на окраинах Северодонецка. Всего на фронте отражено 11 атак врага, уничтожено 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Напомним, под контролем Украины остается только 10% территории Луганской области. Это Северодонецк, Лисичанск, окрестности Рубежного и Горная община.