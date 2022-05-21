Нацгвардия оперативно уничтожила технику оккупантов, разрушивших мост между Северодонецком и Лисичанском (ВИДЕО)

Национальная гвардия уничтожила технику, обстрелявшую и разрушившую мост через Северский Донец в поселке Павлоград между Северодонецком и Лисичанском, сообщил на своей странице в Facebook начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Быстро наказание пришло:) Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку:) Хвастались - а теперь и в пакеты собрать нечего. И так будет с каждым!.. Мост восстановим", - написал он.

Отметим, что до этого военный корреспондент российского издания "Комсомольская правда" Александр Коц опубликовал видео, в котором показывает как "войска ЛНР" из 240-миллиметрового миномета "Тюльпан" якобы уничтожают мост, соединяющий Северодонецк с Лисичанском, сопроводив это соответствующим комментарием.

Напомним, что этот мост уже был взорван в июле 2014 года: при освобождении Лисичанска украинскими военными боевики "ЛНР" взорвали пролет моста при отступлении. В дальнейшем объект был восстановлен и заново открыт в декабре 2016 года.

Отметим также, что ранее в субботу Гайдай сообщил об обстреле химзавода "Азот" в Северодонецке. По его словам, там произошло возгорание градирни, однако пожар ликвидировали, и пламя не распространилось на производственные цеха.