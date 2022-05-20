Оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где укрывалось около 200 человек: есть погибшие

В результате артиллерийского обстрела российскими оккупационными войсками одной из школ в Северодонецке утром 20 мая погибло по меньшей мере три взрослых человека. Об этом сообщает Главное управление полиции в Луганской области.

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Отмечается, что в школе обычно укрывалось от 150 до 300 человек, в том числе множество детей, однако сколько граждан находилось там в момент обстрела в пятницу, в полиции не уточняют. По данным же начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, там было более 200 человек.

На место происшествия отправились сотрудники следственно-оперативной группы и сотрудники других служб областной полиции, которые эвакуируют граждан в другие, безопасные места нахождения.

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Напомним, что за прошедший день в Северодонецке, по данным Гайдая, из-за обстрелов погибло 12 жителей и еще более 40 были ранены. В целом в этом городе и окрестных населенных пунктах за день было разрушено еще порядка 60 домов.

При этом единственная трасса, связывающая Северодонецк и Лисичанск с подконтрольной Украине частью соседней Донецкой области, ныне также обстреливается: российские войска приближаются к ней, перейдя уже на территорию Донецкой области к северо-западу от оккупированной недавно Попасной.