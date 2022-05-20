Окупанти обстріляли школу у Сєвєродонецьку, де ховалося близько 200 осіб: є загиблі

Внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупаційними військами однієї зі шкіл у Сєвєродонецьку вранці 20 травня загинуло щонайменше троє дорослих людей. Про це повідомляє Головне управління поліції у Луганській області.

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Зазначається, що у школі зазвичай ховалося від 150 до 300 осіб, зокрема безліч дітей, проте скільки громадян перебувало там у момент обстрілу в п'ятницю, у поліції не уточнюють. За даними ж начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, там було понад 200 осіб.

На місце події вирушили співробітники слідчо-оперативної групи та співробітники інших служб обласної поліції, які евакуюють громадян до інших безпечних місць знаходження.

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Нагадаємо, що за минулий день у Сєвєродонецьку, за даними Гайдая, через обстріли загинуло 12 жителів і ще понад 40 було поранено. Загалом у цьому місті та навколишніх населених пунктах за день було зруйновано ще близько 60 будинків.

При цьому єдина траса, що пов'язує Сєвєродонецьк та Лисичанськ із підконтрольною Україні частиною сусідньої Донецької області, нині також обстрілюється: російські війська наближаються до неї, перейшовши вже на територію Донецької області на північний захід від окупованої нещодавно Попасної.